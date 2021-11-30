مصدر بالأوقاف يوضح حقيقة عودة فتح الأضرحة

نفى مصدر مسؤول بوزاة الأوقاف، إصدار وزارة الأوقاف أي قرار حول إعادة فتح الأضرحة حتى الآن، منوها بأن مايثار حول فتح أضرحة الإمام الحسين والسيدة زينب شائعات.

وأكد المصدر، أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعن إمكانية غلق المساجد مرة أخرى بعد ظهور متحور كورونا الجديد، أوضح المصدر أن أمر الغلق من عدمه هو في يد لجنة مكافحة كورونا، وأن الوزارة تكثف من جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المساجد والتزام المصليين بالضوابط والتعليمات التي أقرتها الوزارة.

ولفت إلى استمرار حملات نظافة وتعقيم المساجد بصورة يومية، إلى جانب الرقابة على ضوابط فتح دورات المياه مرة أخرى، مع توجيه المديريات برصد أي مخالفات ورفعها للجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، والتي تصل إلى إنهاء الخدمة وغلق المسجد إحترازيا.

وأعلنت الوزارة أمس، منع محمد محمود عبد المعز من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية وإلغاء أي تصريح قد صدر للمذكور بأداء خطبة الجمعة، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.

وفي سياق آخر، يعقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 28 والتي تنطلق في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل، حيث تتضمن المسابقة 74 متسابقاً و12محكمًا من داخل مصر وخارجها.