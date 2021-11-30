السجن لسياسي تركي معارض بتهمة التجسس

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أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في أنقرة أصدرت أمرا بسجن السياسي المعارض والخبير العسكري التركي ميتين جوركان، بتهمة التجسس العسكري والسياسي.

ولم تكن الأسباب الدقيقة وراء الاتهامات واضحة في البداية، إلا أن وسائل إعلام محلية أوضحت أن جوركان متهم بتقديم تحليلات لسفارتين في أنقرة مقابل مبالغ مالية.

وجوركان عضو مؤسس بحزب "ديفا" المعارض، برئاسة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، وجرى إلقاء القبض عليه في شقته بمدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

ويكتب جوركان لموقع "ألمونيتور" الإخباري الإلكتروني.

وانتقد مصطفى ينر أوغلو، النائب البرلماني عن حزب ديفا، عبر موقع تويتر، قرار المحكمة، قائلا إنه يفتقر إلى أي أساس قانوني.