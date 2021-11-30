سويسرا تخطط لتشديد القيود الخاصة باحتواء فيروس كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتشديد القواعد الرامية إلى احتواء فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.



ومن بين هذه القواعد، ستصبح نتائج الاختبارات صالحة لفترة أقصر تبلغ 48 ساعة بدلا من 72 ساعة بالنسبة لاختبارات "بي سي آر"، و24 ساعة بدلا من 48 للاختبارات السريعة.



ومن المقرر أن تعقد غدا الأربعاء مشاروات مع السلطات الإقليمية لإتمام المقترحات الخاصة بتشديد الإجراءات الاحترازية.



ووفقا للخطط، سيتم توسيع قواعد الدخول التي تتطلب إثبات تلقي اللقاح أو الشفاء من الفيروس أو اختبار سلبي حديث إلى الفعاليات المنظمة بمشاركة أقل من 30 شخصا. كما أن التجمعات الخاصة التي تضم 11 شخصا فأكثر ستخضع لنفس القواعد.



كما تعتزم الحكومة السويسرية توسيع قواعد ارتداء الكمامات لتشمل المباني والشركات العامة.