رئيس جامعة عين شمس يؤكد ضرورة الارتقاء بالذوق الفني لدى للطلاب لينعكس على سلوكياتهم المجتمعية

استضافت جامعة عين شمس الفنان محمد صبحي في ندوة: الانتماء والولاء للوطن.

من جهته، أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتواجد الفنان محمد صبحي بجامعة عين شمس.

ووصف أعماله بالأعمال الفنية الراقية والتي تحمل هدفا ومضمونا وفكرا يهدف للارتقاء بالسلوك المجتمعي.

وأكد المتينى أن معدل التنمية فى مصر في الفترة الأخيرة لم يتم إنجازها فى خلال ٢٠ عاما، مشيرا إلى أن التنمية قد تآكل فى فترة وجيزة إن لم نجد حلا قطعيا للأزمة السكانية.

كما أكد أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش الأمر بجدية حتى يكون المحتوى الإرشادي داخل جامعة عين شمس يعمل على توعية الأجيال الحالية بخطورة الأمر.

وطالب الدكتور المتينى بضرورة الارتقاء بالذوق الفنى لدى الطلاب وهذا سينعكس بالتأكيد على سلوكياتهم المجتمعية.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته باستضافه الفنان الكبير محمد صبحي في الندوة التي نظمها قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس والتي تحمل عنوان الأنتماء والولاء للوطن.

ووصف تمراز فناني مصر بأنهم القوة الناعمة والتي لها دور في دعم الدولة لمواجهه التحديات التي تتعرض لها نظرا لتأثيرها القوي على المجتمع.

ووصف كل أعمال الفنان محمد صبحي بأنها أعمال ذات قيمة عالية وعلى شبابنا مشاهدتها لمعرفه القيم التي تقدم من خلال تلك الأعمال حيث تتميز أعمال صبحي بالإيجابية والألتزام بالقواعد والسلوكيات والحوار الراقي، كما أكد على ضروري تكاتف الجميع للوصول بالوطن لبر الأمان.