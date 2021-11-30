جامعة مطروح: الإنضمام إلى اتحاد جامعات المتوسط بمشاركة 123 جامعة

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة انضمت إلى اتحاد جامعات المتوسط، والذي يضم 143 جامعة من 23 دولة في محيط المتوسط، لتصبح واحدة من الجامعات الخمس المصرية التي تم انضمامها للاتحاد.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء،فى جلسته الخامسة والأربعين، حيث تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء بحظر دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بدون تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالالتزام الذي شهده من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتناول اللقاح، حفاظًا على صحة الجميع، مع تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر نوفمبر 2021.

ووصل عدد الأبحاث العلمية المنشورة لكليات الجامعة إلى 145 بحثًا علميًا بقاعدة Scopus، و123 بحثًا علميًا بقاعدة Web of Sciene، مؤكدًا على سعي الجامعة دومًا إلى زيادة عدد الأبحاث، والمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

وأشاد رئيس الجامعة بما تشهده انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات، والتي تسير بكل سهولة ويسر دون رصد أي مشكلات، مؤكدًا على أهمية الاتحادات الطلابية بهدف إعداد خريج قادر على القيادة وصنع المستقبل.