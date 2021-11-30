 إسبانيا.. حريق مبنى في برشلونة يودي بحياة 4 أشخاص بينهم طفلان - بوابة الشروق
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إسبانيا.. حريق مبنى في برشلونة يودي بحياة 4 أشخاص بينهم طفلان

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:23 م

قالت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن حريقًا اندلع في جزء من مبنى وسط برشلونة أدى إلى مقتل أربعة أفراد من نفس العائلة، بينهم طفلان يبلغان من العمر 1 و3 أعوام، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الثلاثاء، أوضحت المتحدثة باسم مجلس مدينة برشلونة أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بعد إنقاذ أربعة أشخاص آخرين أصيبوا باختناق نتيجة لاستنشاق الدخان.

وأضافت أنه تم إبلاغ السلطات عن الحريق في السادسة من صباح الثلاثاء، وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية لوكالة «أسوشيتيد برس» إنه تم فتح تحقيق في أسباب الحريق.

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