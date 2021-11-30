 الحكومة: المواطن يوقع على شهادة الموافقة المستنيرة قبل الحصول على لقاح كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة: المواطن يوقع على شهادة الموافقة المستنيرة قبل الحصول على لقاح كورونا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:45 م

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي مواطن يحصل على لقاح كورونا فإنه يُوقّع مسبقًا على شهادة الموافقة المستنيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ التوقيع يعني أنّ المواطن موافق بكامل إرادته على اللقاح.

وأوضح أن الأطفال الأقل من 18 سنة لا يملكون الأهلية القانونية لتوقيع مثل هذه الموافقة، ومن ثم فإنّ الوالدين هما من ينوبان عن الطفل في هذه الموافقة، كما أنّهما يتوليان التسجيل لحصول الطفل على اللقاح إلكترونيًّا.

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