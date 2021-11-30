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قالت منظمة الصحة العالمية، إن 56 دولة فرضت إجراءات للسفر بهدف منع انتقال متحور "أوميكرون" حتى الآن.

وأضافت حسبما نقلت عنها قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أنّ منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون، لكنها أوصت من تجاوزوا الستين بعدم السفر.

ودعت المنظمة الدولية، هذه الدول لمشاركة معلوماتها بشأن الفيروس.

وذكرت المنظمة أنه ينبغي الطلب ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما ومن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا تأجيل مخططاتهم للسفر خارج بلدانهم بسبب تطورات الوباء.

في سياق متصل، صرّح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بأنّ هناك 226 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون في 20 بلدًا حتى الآن.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون حتى الآن في الولايات المتحدة.