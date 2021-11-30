تفاصيل إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بالأقصر

قال المهندس أسعد مصطفى، مدير مشروع تطوير الأقصر، إن إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بالمدينة، أحد أهم الاكتشافات؛ حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بإعادة هذا المكان تأهيله للغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، وذلك عندما رآه مهملا.

وأضاف أسعد أن المصريين القدماء بنوا هذا المكان لكي يكون ميناء للمعبد ومكانا لرسو المراكب الشراعية التي كان المصريون القدماء والملوك يستخدمونها للوصول إلى معبد الأقصر ومنه إلى معابد الكرنك من خلال طريق الكباش.

ولفت، إلى أن الكوبري أظهر كل ما كان مدفونا منذ قدم التاريخ وكشف الطريقة التي كان يصل بها المصريون القدماء من البر الغربي إلى البر الشرقي والعكس والمعابد التي كانوا يؤدون فيها صلواتهم.