قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" غير موجود في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هذا عدم تسجيل حالات حتى الآن لا يعني عدم قدوم المتحور، معقّبًا: "قدوم متحور أوميكرون لن يكون نهاية العالم".

وأشار إلى أن دولة أوروبية -لم يسمها- اكتشفت وجود المتحور من عينات تم سحبها في 19 نوفمبر الجاري، أي قبل خمسة أيام من إعلان جنوب إفريقيا عن وجود المتحور في جنوب إفريقيا وبالتالي لا توجد ضمانة في الأمر .

وأوضح أن قرار مصر بتعليق حركة الطيران مع جنوب إفريقيا جاء كخطوة احترازية وأسوة ببقية دول العالم وحفاظًا على المواطنين.

ولفت إلى ظهور المتحور في بلدان أخرى، وأنه قد يثبت فيما بعد من خلال الدراسات أنه يستجيب للقاحات، وأكمل: "لو قفلنا مع كل دولة يظهر فيها متحور جديد سنعود للمربع صفر".