بيلاروسيا وروسيا تخططان لإنشاء أسواق مشتركة للغاز والكهرباء

أعلنت بيلاروسيا وروسيا، اليوم الثلاثاء، التوفيق بين خطط عمل لتنفيذ برنامج ثنائي لإنشاء أسواق مشتركة للغاز والكهرباء،.

وقال وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - إنه " فيما يتعلق بقطاع الغاز، يتعين على شركائنا الروس وعلينا تحديد المبادئ الأساسية لتشغيل السوق الموحد وضمان تقارب ظروف العمل لشركاتنا " .

ويجري العمل حالياً على اتفاق مشترك بشأن إنشاء سوق موحد للكهرباء ، فيما لا تزال أشكال التعاون وشروط التفاعل لبائعي الكهرباء والمشترين ومسائل تطوير البنية التحتية قيد المناقشة .

كما يتعاون الطرفان في إطار برنامج الطاقة النووية لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا. وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذه عندما تم التوقيع على اتفاق حكومي دولي بشأن نقل المواد النووية.

ويجري إعداد مشروع اتفاق حكومي دولي بشأن إدارة الوقود النووي المستهلك لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية. ومن المتوقع أن تكون الوثيقة جاهزة للتوقيع بحلول الأول من يوليو 2022 .