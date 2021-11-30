إسطنبول تعلق الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية، في بيان، أنه وفقا لبيانات المديرية الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية، فإن العاصفة والرياح الشديدة التي تضرب إسطنبول ستستمر حتى مساء اليوم.

وبناء على ذلك، قررت الولاية تعليق جميع الأنشطة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ليوم واحد، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

كما سيتم اعتبار المعاقين والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية خلال اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت ولاية إسطنبول مقتل أربعة أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.