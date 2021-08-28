قالت مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ متحور كورونا الجديد "أوميكرون" يمثل بعض الخطورة مقارنة بالمتحورات السابقة لفيروس كورونا، وذلك بسبب التغيرات الجينية الكبيرة التي يحدثها.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ المتحور أوميكرون ظهر للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في 11 نوفمبر الجاري، وتم الإعلان عنه يوم 24 من الشهر ذاته، وخلال تلك الفترة انتشر في جميع محافظات جنوب أفريقيا تقريبًا، كما أعلنت العديد من البلدان اكتشاف حالات مصابة به.

وأكدت أنّ أعراض المتحور أوميكرون بسيطة، لأن معظم المصابين به من الشباب، وحتى الآن متشابهة مع الفيروس الأصلي.

ولفتت إلى أنه تم رصد زيادة في عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات في جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف المتحور الجديد.

وأوضحت أنّ البيانات حول المتحور الجديد غير كاملة، لافتة إلى أن مسحة كورونا يمكنها تشخيص المتحور الجديد.

وأفادت بأنّه لم يتوصل حتى الآن إلى نتائج علمية تشير إلى أن أوميكرون يؤدي إلى إصابات خطيرة.

وحول طرق الوقاية منه، شددت على أن السلاح الوحيد للحماية من جميع متحورات كورونا، هي إتباع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين، وعدم التواجد في أماكن الزحام، والبتعاد عن المرضى.

وأشارت إلى الأنباء الواردة من جنوب إفريقيا معقل المتحور الجديد، والتي توضح أنّ المصابين بـ أوميكرون كان قد سبق معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



