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الإمارات تفوز على سوريا بثنائية في كأس العرب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:10 م

فاز المنتخب الإماراتي على نظيره السوري 2 / 1 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 24 عن طريق كايو لوكاس، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 60 سجل ورد السلامة الهدف الوحيد للمنتخب السوري.

وشهدت المباراة تعرض محمود خميس لاعب المنتخب الإماراتي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء بفوز المنتخب التونسي على الموريتاني 5 /1.


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