تأهل منتخب فرنسا وأستراليا عن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 بقطر، فيما ودع المنتخب التونسي والدنمارك، منافسات البطولة.

وحسم الثنائي المتأهل عن المجموعة الرابعة اليوم بعدما انتهت مباراتي الجولة الثالثة لتلك المجموعة حيث فاز منتخب أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد، وتأهل بهذا الانتصار، فيما فاز منتخب تونس ولكن لم يساعده فوزه على فرنسا، وودع نسور قرطاج المنافسة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العالم على النحو التالي..

المركز الأول: منتخب فرنسا (6 نقاط، انتصارين وهزيمة).

المركز الثاني: منتخب أستراليا (6 نقاط - انتصارين وهزيمة).

المركز الثالث: منتخب تونس (4 نقاط، فوز وتعادل وهزيمة).

المركز الرابع: منتخب الدنمارك ( نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين).