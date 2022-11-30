 قطر تثبت أسعار الديزل وتخفض البنزين الممتاز خلال الشهر المقبل - بوابة الشروق
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قطر تثبت أسعار الديزل وتخفض البنزين الممتاز خلال الشهر المقبل

الدوحة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 4:57 م

قررت  قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الديزل والجازولين (البنزين) 95 (سوبر) وتخفيض الجازولين91 (ممتاز) خلال ديسمبر المقبل.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، حددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ05ر2 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ10ر2 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ95ر1 ريال للتر الواحد.

يأتي قرار قطر خفض سعر الجازولين (البنزين) الممتاز، الذي يشكّل الغالبية العظمى من استهلاك السيارات، وتثبيت باقي أنواع الوقود الأخرى، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في نوفمبر الجاري مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي.

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