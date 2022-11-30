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رومانيا تسجل 2387 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

بوخارست - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:04 ص

سجلت رومانيا 2387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و296 ألفا و834، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و276 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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