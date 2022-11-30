أمريكا تجدد التزامها بمواصلة دعوة كمبوديا للوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق العمال

جددت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة دعوة الحكومة الكمبودية للوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق العمال والتوسط في حل نزاع استمر عام بين مؤسسة ناجاورلد، والنقابة العمالية برئاسة شيم سيثار التي تمثل العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء إلقاء السلطات الكمبودية القبض مؤخرًا على سيثار رئيسة نقابة عمالية في مواجهة ناجاورلد، وذلك بعد عودتها إلى كمبوديا من مؤتمر عمالي في أستراليا.

وحثت الخارجية الأمريكية-في بيانها- السلطات الكمبودية على الإفراج عن سيثار وجميع النقابيين المحتجزين الذين يمارسون حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مع ضرورة إسقاط التهم الموجهة إليهم والتحرك لحل نزاعاتهم بشكل بناء.

وسبق أن تدخلت السلطات الكمبودية في ممارسة حقوق العمال باحتجاز قادة النقابات والعمال المحتجين على الفصل غير المشروع لموظفي ناجاورلد، كما جددت واشنطن دعوتها لكمبوديا للإفراج عن المحامي الكمبودي-الأمريكي تيري سينج.