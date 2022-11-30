الصين تدعو مراكز الفحم الرئيسية لضمان توفير الإمدادات وسط تفشي كورونا

أعلن بيان صادر عن اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، أن وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية دعت مراكز الفحم الرئيسية في شانشي ومنغوليا الداخلية إلى ضمان توفير إمدادات الفحم ونقلها وسط تفشي الاصابة بمرض كوفيد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان منفصل للجنة، أن احتياطيات الفحم في الصين ما زالت عند مستوى 175 مليون طن، وهو مستوى قياسي، وأن إمدادات الفحم متوفرة.

وكانتاللجنة،ة بحثت مع بنك الصين الشعبي مؤخرا زيادة الإقراض منخفض التكلفة لمحطات الطاقة باستخدام أداة سياسة نقدية موجهة لإعادة الإقراض، من أجل ضمان توفر إمدادات الطاقة في فصل الشتاء.