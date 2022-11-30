وزيرة خارجية ألمانيا تدعو تركيا إلى العدول عن شن هجوم بري في سوريا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا إلى ضبط النفس فيما يتعلق باتخاذ إجراء ضد الميليشيات الكردية الموجودة في سوريا والعراق.

وعلى هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، قالت الوزيرة الألمانية في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الأربعاء، إنها أوضحت في المحادثات، أن القانون الدولي يسري بطبيعة الحال على الحماية من الإرهاب، ذاكرة أنها دعت أيضا إلى العدول عن اتخاذ إجراءات "من شأنها أن تزيد من دوامة العنف" وأنها ساقت مثالا على مثل تلك الإجراءات بـ"هجوم بري محتمل في شمال سوريا" والقيام بأعمال عسكرية في شمال العراق.

وأضافت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر: "هدفنا المحوري هو حماية المدنيين، والقانون الدولي ينطبق على هذا حتى فيما يتعلق بالحماية من الإرهاب".

كان الجيش التركي بدأ مؤخرا شن غارات جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، المحظور.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم بري.

وتحارب تركيا وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وتحملهما المسؤولية عن الهجوم الذي وقع قبل أسابيع قليلة في شارع الاستقلال التجاري الشهير بإسطنبول، وقد نفت المجموعتان الاتهام.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية شريكا في الحرب على تنظيم داعش في سوريا حيث لا تزال خلايا التنظيم نشطة في سوريا.