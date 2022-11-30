سوريا تتسلم مليوني جرعة لقاح فموي ضد الكوليرا

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تسلمت وزارة الصحة السورية مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي" تمهيدا لتنفيذ حملة مركزة ضد المرض.

وبحسب التلفزيون السوري الرسمي يأتي تسلم الجرعات تمهيدا لتنفيذ حملة لقاح ضد المرض في الـ 4 من الشهر القادم ودعما للجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار المرض.

وقال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش: "رغم نقص مخزون لقاحات الكوليرا بسبب تزايد حالات المرض عالميا، إلا أن الوزارة استطاعت تأمين اللقاح بجهود حكومية استثنائية في سبيل تعزيز الاستجابة الصحية وحرصاً على سلامة الفرد والمجتمع" مضيفا "اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فعَاليته".

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإطلاق الحملة التي تستمر اسبوعين وتستهدف الأشخاص من عمر سنة وما فوق في مناطق "ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة"، كمرحلة أولى كونها الأكثر تأثرا بالمرض.