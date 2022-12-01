قال هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، إن المنتخب سيخوض مواجهة صعبة أمام المنتخب الكوستاريكي، غدا الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأكد فليك في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي اليوم قبل المواجهة، أن المنتخب الألماني سيسعى لحسم نتيجة المواجهة مبكرا بغية تفادي أي مفاجآت قد تحدث، وكذلك من أجل الضغط على المنتخب الياباني منافسه على التأهل إلى الدور التالي والذي سيخوض في التوقيت ذاته مواجهة أخرى حاسمة أيضا أمام منتخب إسبانيا.

وبعد خسارته أمام اليابان 1- 2 وتعادله مع إسبانيا 1- 1، يلعب المنتخب الألماني مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة أمام كوستاريكا، ويحتاج للفوز لضمان التأهل ويأمل أيضا في خسارة اليابان أمام إسبانيا.

وأوضح فليك أنه لا يفكر في الاستقالة في حال خروج فريقه من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال حينما سئل عن إذا ما كان سيرغب في البقاء مهما حدث: «يمكنني تأكيد ذلك من جانبي، لا أعلم ما سيحدث»، مضيفا: «لدي عقد حتى عام 2024، وأنا أتطلع لبطولة أمم أوروبا على أرضنا، لكن ما زال هناك وقت طويل».

وتوقع فليك أن يلعب المنتخب الكوستاريكي بأسلوب دفاعي، حيث قد يكفيه التعادل للعبور لدور الستة عشر، وتابع: «بالطبع سنحب أن نحسم المباراة مبكرا من أجل الضغط على اليابان في المباراة الأخيرة، لكننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق دفاعي».