 جنوب أفريقيا تفرض حظرا لمدة 6 أشهر على تصدير خردة المعادن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب أفريقيا تفرض حظرا لمدة 6 أشهر على تصدير خردة المعادن

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:18 ص
قال وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل، للصحفيين في كيب تاون إن جنوب أفريقيا ستفرض حظرا لمدة ستة أشهر على تصدير خردة المعادن، ويدخل الحظر حيز التنفيذ الفوري فور نشر اللوائح في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن باتيل " خلال فترة الحظر لمدة ستة اشهر سوف تجرى بشكل كامل مراجعة وتنقيح نظام تداول خردة المعادن بما في ذلك النحاس".

وكان لسرقة الكابلات النحاسية وتصديرها تأثير كبير على الاقتصاد وكانت سببا رئيسيا في انقطاع التيار الكهربائي والأعطال على خطوط السكك الحديدية.

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