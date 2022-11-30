وفاة رئيس الصين السابق جيانج تسه مين عن عمر 96 عاما

نقابة الأطباء تطلب عقد لقاء عاجل مع وزير المالية لبحث الفاتورة الإلكترونية

وزير البترول: الارتقاء بمنظومة الصيانة على قائمة اهتمام القطاع

مونديال 2022.. سفير السنغال في القاهرة: تخوفت من تأثر منتخبنا بغياب ساديو ماني

انتظام حركة الخط الثالث للمترو بعد توقف القطارات بسبب مشاكل في الطاقة