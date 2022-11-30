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وفاة رئيس الصين السابق جيانج تسه مين عن عمر 96 عاما

رئيس الصين الراحل جيانج تسه مين
رئيس الصين الراحل جيانج تسه مين
بكين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:57 ص

توفي رئيس الدولة الصيني السابق وزعيم الحزب الشيوعي الصيني جيانج تسه مين عن عمر ناهز 96 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء.


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