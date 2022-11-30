وفاة رئيس الصين السابق جيانج تسه مين عن عمر 96 عاما

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توفي رئيس الدولة الصيني السابق وزعيم الحزب الشيوعي الصيني جيانج تسه مين عن عمر ناهز 96 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء.