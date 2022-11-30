 اليمن.. مصرع 3 عناصر حوثية بانفجار عبوة ناسفة بتعز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن.. مصرع 3 عناصر حوثية بانفجار عبوة ناسفة بتعز

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 6:02 م

أكد مصدر عسكري يمني مقتل ثلاثة عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز.

وقال المصدر، وفقا لقناة اليمن الفضائية، إن ثلاثة من عناصر الميليشيا قتلوا بانفجار عبوة ناسفة كانوا قد زرعوها في وقت سابق بمنطقة الجبيرية بالعنين في عزلة بلاد الوافي بجبل حبشي غرب المدينة.

وكان المرصد اليمني للألغام قد أعلن في وقت سابق مقتل وإصابة تسعة مدنيين غالبيتهم من الأطفال، في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية في عدة محافظات خلال أسبوع.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، مقتل وإصابة 343 مدنيًا في اليمن جراء الألغام والمتفجرات خلال 6 أشهر.

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