عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تقريرًا عن إغلاق المجر مكتبات ومسارح وأحواض سباحة وحتى ملاعب كرة قدم، خلال فصل الشتاء؛ بسبب فواتير الطاقة المرتفعة.



وتعبر هذه الملاعب الجديدة عن شغف رئيس الوزراء فيكتور أوربان، برياضة كرة القدم، وبنيت تحت إشرافه، لكنها مضطرة الآن لإطفاء أنوارها؛ بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.



ويطال هذا الوضع غير المسبوق في البلد الواقع في أوروبا الوسطى، والذي يشهد تضخما عاليا فيما أصابته أزمة الطاقة في الصميم، خصوصا المناطق الداخلية ويتقبله المجريون بدون معارضة حتى الآن.



في بلدة سيكشفهيرفار على بعد 60 كيلومترا عن بودابست، لم يعد بإمكان نادي كرة القدم من الدرجة الأولى، استخدام ملعبه الذي بني العام 2018 والقادر على استقبال 14 ألف متفرج ويشكل موضع فخر لأبناء المنطقة.



وقال رئيس البلدية أندراس سير-بالكوفيتش عضو الحزب الحاكم «فيدس» لوكالة فرانس برس: «ليس هناك محرمات».



الرياضة أولوية في عهد أوربان الذي أطلق برنامجا وطنيا طموحا لبناء الملاعب الرياضية وتجديدها؛ لكن «يجب أن يساهم أيضا في الجهد المشترك»، كما قال رئيس البلدية البالغ من العمر 48 عاما، والذي قرر أيضا إغلاق المتاحف والمسارح.



ويقول رئيس البلدية إنه «بين سكان البلدة البالغ عددهم 100 ألف نسمة، لا أحد مسرور بهذه الإجراءات؛ التي تضفي على المدينة طابع مدينة أشباح، لكنه مدرك أنه «ليس أمام بلاده من خيار آخر».



وتقول جيزا ديلي (72 عاما) في الشارع الرئيسي للبلدة: «بالطبع أن التعليم والصحة هما من الأولويات – زيارة الطبيب أهم من مشاهدة مباراة كرة قدم».



وتستعد المجر لشتاء قاس، ويتعرض رئيس الوزراء أوربان، الذي يحب المفاخرة بأسعار الطاقة المنخفضة في بلاده، للضغط.



التضخم هو بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي (21,6% في أكتوبر في معدل سنوي)، والركود يلوح في الأفق فيما لا تزال البلاد تنتظر 14 مليار يورو من الأموال الأوروبية العالقة؛ بسبب القلق حول الفساد واحترام دولة القانون.



ويتزايد الاستياء في الشارع حيث يحتج أساتذة الجامعات على الرواتب. في المحلات ومحطات الوقود، أدى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية إلى حصول نقص.



ويحمل فيكتور أوربان بروكسل مسؤولية هذا الركود. كتب على الملصقات المعلقة في مختلف أنحاء البلاد في إطار استفتاء وطني «العقوبات (على روسيا) تدمرنا».





📹 #المجر تغلق مسارح وملاعب كرة قدم في مواجهة التضخم#فرانس_برس pic.twitter.com/GSBqZYztoR — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 30, 2022