وزير خارجية أمريكا: تقارب متناميا في الناتو بشأن التحدي الذي تمثله الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في بوخارست، إن هناك "تقاربا متناميا" بشأن التحدي الذي تمثله الصين.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الرومانية: "سمعت هذا التقارب قويا وجليا".

وناقش وزراء خارجية الناتو في اليوم الثاني من اجتماعهم، قرارا اتخذه قادة الحلف في مدريد يصنف الصين "تحديا... لمصالح وأمن وقيم" الحلفاء.

وركز الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل سلفه دونالد ترامب، على الصين في السياسة الخارجية، واتخذ موقفا صارما إزاء بكين بشأن التجارة والأمن والأيديولوجية، وشجع أوروبا والدول المتعاطفة مع بلاده على الانحياز لموقفهم.

وشدد بلينكن، رغم ذلك، على أن الولايات المتحدة "لا تسعى لصراع مع الصين. بل على العكس، نريد أن نتجنبه".

وأضاف: "نطمح ببساطة إلى أن نتحلى بالفطنة فيما يتعلق ببعض التحديات التي تمثلها الصين".

وعدّد بلينكن بعض القضايا الأمنية في الاستثمارات الاقتصادية الصينية، بالإضافة إلى صادرات التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية حساسة باعتبارهما مجالين لتنمية التعاون.

ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في المؤتمر الصحفي الختامي: "لقد رأينا هذه المشكلة مع روسيا، إنه ليس قرارا تجاريا فحسب ولكن يجب أن يتعلق بأمننا. إن الاعتماد المفرط في الموارد على الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا يجعلنا ضعفاء ويجب ألا نكرر تلك الأخطاء مع الصين، ويجب أن نقيم نقاط ضعفنا ونقللها".

وناقش الناتو أيضا الخطر الذي تمثله موسكو على الشركاء الضعفاء بالحلف مثل مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر ستولتنبرج أن حلفاء الناتو اتفقوا على تعزيز الدعم، بما يشمل التدريب لتحسين المؤسسات الأمنية والدفاعية لتلك الدول.