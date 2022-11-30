كوريا الجنوبية: شركات الشحن تحث السائقين المضربين على التوقف عن الإضراب

حثت شركات الشحن الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، السائقين المضربين على التوقف فورا عن العمل الجماعي الذي يهدد الاقتصاد والتجارة، وبدء محادثات للتوصل إلى حل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن المجموعات التي تمثل صناعات الأسمنت والسيارات والصلب والبتروكيماويات، وغيرها وجهت هذه الدعوة مع دخول الإضراب الوطني لسائقي الشاحنات النقابيين يومه السابع، دون أي إشارات على التوصل لحل قريبا.

وقال نائب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) جيونغ مارن-كي: "هذا عمل جماعي غير معقول، حيث تواجه صناعتنا التجارية مرة أخرى صعوبات لوجستية في وقت صعب بالفعل بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي".

وبدأ الآلاف من سائقي الشاحنات الإضراب يوم الخميس الماضي مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن، التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية تعرض 21 محطة للوقود في أرجاء البلاد، لنفاد الوقود لتأجيل نقل المنتجات البترولية الناجم عن إضراب تضامن نقابات سائقي الشاحنات.