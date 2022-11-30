إعلان حليب الشوفان يثير انتقاد مزارعي النمسا

أصيب المزارعون بالغضب بسبب إعلان سياحي لولاية تيرول النمساوية الجبلية يظهر فيه حليب الشوفان بدلا من حليب البقر.

ويظهر الإعلان شخصية من القصص الشعبية بمنطقة جبال الألب، وهي ترتدي قرنين، وقناعا مخيفا وفروا أشعث، وتدخل حانة لتطلب "ماكياتو بحليب الشوفان".

وقال كبير ممثلي المزارعين في تيرول، في مقابلة تلفزيونية، إن الإعلان أظهر عدم احترام لإنتاج الحليب التقليدي في جبال الألب باعتباره حجر الأساس للسياحة الإقليمية.

وقال جوزيف هيتشينبيرجر، رئيس غرفة الزراعة في تيرول: " شعرت بصدمة كبيرة نظرا لقلة الحساسية".

وأكد باتريشيو هتفليش، من هيئة السياحة بالمنطقة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ، اليوم الأربعاء، أنه تم تعليق الحملة الإعلانية التي تضم المقطع المصور.

وأضاف أن استخدام عبارة "حليب الشوفان" للإشارة إلى مشروب الشوفان غير صحيح من الناحية القانونية ويجب تغييره.

ورفض هتفليش انتقاد المزارعين الرئيسي، موضحا "هذا الاتهام غير مبرر من وجهة نظري"، مضيفا أن الإعلان يشير في دعابة إلى الأطعمة المفضلة، المتغيرة لدى السياح.