 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 642 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 642 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 3:11 م

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 642 مليونا و882 ألفا و243 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و633 ألفا و746 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و79 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 689 ألفا و665 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و620 وفاة.


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