سحب رواية أردنية من مراكز التوزيع لمخالفتها قيم المجتمع

قررت وزارة الثقافة الأردنية، سحب رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة منذ عام 2019، عن دار نشر أردنية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، اليوم الأربعاء، أن هذه الرواية رشحت من بين عشرات الروايات من قبل لجنة مكتبة الأسرة لإعادة نشرها ضمن إصدارات هذا العام.



وأشارت الوكالة إلى أنه في مساء اليوم الأول من عرض الرواية في مراكز البيع، تبين وجود فقرتين تتنافيان مع الذوق العام وقيم المجتمع.



وقررت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على الفور إيقاف عرض الرواية وسحب جميع النسخ من مراكز التوزيع، مشيرة إلى أنه تم طباعة ألفي نسخة من الرواية المذكورة، وتم سحب القسم الأكبر منها وإيداعها في مستودعات الوزارة.