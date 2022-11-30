أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 88 ألفا و880 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 88 ألفا و880 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه "خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2914 دبابة و5 آلاف و872 من المركبات المدرعة و1902 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و280 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 163 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و429 من المركبات وخزانات وقود و1555 طائرة بدون طيار".

من ناحية أخرى، لقي خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب 15 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، في بيان، إن "الروس قتلوا خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك، اثنان في باخموت واثنان في دروبيشيف وآخر في ليمان، وأصيب 15 شخصا، مؤكدا أنه من المستحيل حاليا القيام بإحصاء دقيق لعدد الضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.