عباس يدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بالشرعية الدولية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله مع رئيس جمهورية لاتفيا إيغيلز لافيتس، إن على المجتمع الدولي ربط علاقاته مع إسرائيل بمدى التزامها بوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، ورد الأموال الفلسطينية المحجوزة.

وأضاف: "نفتقد هذه الأيام لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف والإرهاب، وهي المبادئ التي نحن ملتزمون بها ونعمل بموجبها".

وحذر من خطورة الصمت الدولي إزاء ما يجري من هدم لحل الدولتين، والتمادي في تكريس العنصرية، وخطوات الضم، والاستيطان، وأعمال القتل واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما طالب باعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، حماية لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأعرب عباس، عن ثقته في بدء الحوار قريبا لرفع مستوى اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية، مؤكدا: "التزامنا ببناء مؤسسات دولتنا على أساس سيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، وخلق شراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحقيق المصالحة الوطنية، والذهاب لانتخابات عامة فور تمكيننا من إجرائها في القدس الشرقية كما جرت في السابق".