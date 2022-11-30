الدفاع المدني اللبناني يواصل إنقاذ مواطنين حاصرتهم السيول داخل سياراتهم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان عن مواصلة العمل على إنقاذ مواطنين حاصرتهم السيول داخل سياراتهم على جسر الفيدار الواقع على الطريق السريع الذي يربط بيروت بالشمال اللبناني،حيث ارتفع منسوب المياه، محولا الطرقات إلى مستنقعات للمياه، بسبب غزارة هطول الأمطار.

وتمكن العناصر من إنقاذ حافلة لنقل التلاميذ إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار وقد تم تسليم التلاميذ لذويهم دون تسجيل وقوع أي إصابات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام مساء الثلاثاء.

وفي مستيتا بجبل لبنان، تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم.

وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد من المنازل والمستودعات في أحياء حالات وبلاط والفيدار.

وأشار الدفاع المدني عبر حسابه على فيسبوك إلى أن "رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو صادما للسيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في منطقة جونية (الساحلية شمال بيروت) واجتاحت مركز الدفاع المدني الذي يقع تحت الجسر".