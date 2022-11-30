وزيرة الدفاع الألمانية: سنبني قوات مسلحة قادرة على الدفاع

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، للحلفاء والشركاء، أن بلادها ستبني، بدعم من الصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، "قوات مسلحة قادرة على الدفاع".

وخلال مؤتمر الأمن في العاصمة الألمانية برلين، قالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه ليس بالأمر الجديد أن الجيش الألماني كان عرضة للإهمال والتقشف على مدار سنوات عديدة "وأننا نمر بموقف صعب جدا جدا".

ورأت لامبرشت أنه تم البدء في تحقيق تصحيح للمسار من خلال "التحول الزمني" الذي أعلن عنه المستشار بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطالبت الوزيرة بوقف الإهمال، قائلة: "لا ينبغي أن نستمر على هذا المنوال. لهذا السبب، من المهم أنه كان هناك إعلان شديد الوضوح. سنعمل على أن يكون الجيش قادرا في المستقبل على ضمان الدفاع على الصعيد الوطني وصعيد الحلف (شمال الأطلسي-ناتو)، وأن يكون من الممكن تجهيزه عبر صندوق خاص، صندوق خاص تبلغ قيمته 100 مليار يورو".

وأكدت الوزيرة الألمانية استمرار دعم بلادها لأوكرانيا وحلفاء الناتو في الجناح الشرقي، قائلة: "من المهم بالنسبة لنا نحن الألمان أن يدرك حلفاؤنا أن بمقدورهم أن يعتمدوا علينا، فنحن شركاء مخلصون كما أننا بالدرجة الأولى شركاء متفانون".

ويتحدث في المؤتمر المستمر حتى غد الخميس العديد من الممثلين رفيعي المستوى من السياسة والقوات المسلحة في دول متحالفة وصديقة لألمانيا.

ويقول المنظمون لهذا اللقاء إنه أول مؤتمر كبير من هذا النوع منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.