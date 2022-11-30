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كأس العالم.. سالم الدوسري يقود هجوم المنتخب السعودي في مواجهة المكسيك

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 7:44 م

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الذي سيخوض مواجهة المكسيك مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي في مواجهة اليوم كما يلي:

محمد العويس في حراسة المرمى

الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي

خط الوسط: سعود عبدالحميد، على الحسن، محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان.

 


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