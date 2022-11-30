القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه بنطاق المحافظة.

كان ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، توصلوا إلى معلومات تفيد باتجار عاطل في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق بنطاق المحافظة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت القوات من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.