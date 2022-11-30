 كوريا الجنوبية: طائرتان صينيتان و6 طائرات روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: طائرتان صينيتان و6 طائرات روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:56 ص

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن طائرتين حربيتين صينيتين و6 طائرات حربية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية (KADIZ) دون إشعار مسبق اليوم الأربعاء؛ ما دفع القوات الجوية إلى إرسال مقاتلات إلى المنطقة.

وذكرت هيئة الأركان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الطائرات الحربية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، لكنها لم تنتهك المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن دخول الطائرات إلى منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية جاء في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى تعزيز تحالفها مع واشنطن وسط المنافسة الصينية - الأمريكية المتصاعدة.

يذكر أن منطقة الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا ولكنها مصممة لاستدعاء الطائرات الأجنبية لتعريف نفسها لمنع الاشتباكات العرضية.


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