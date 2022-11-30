إيرانيون يخرجون إلى الشوارع بعد خسارة منتخبهم أمام أمريكا في المونديال

خرج عدد من الإيرانيين إلى الشوارع بعد خسارة منتخبهم أمام نظيره الأمريكي في قطر مساء أمس الثلاثاء ، والتي أدت أيضا إلى خروج المنتخب الإيراني من كأس العالم في مباراة كانت مرتقبة للغاية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

واغتنم بعض السائقين في طهران الفرصة للتعبير عن الشماتة في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء. وهتفوا بشعارات مثل "يبدو أن فريقكم الوطني لم ينجح"، وسخروا من التوقعات العالية التي وضعها نظام البلاد على الفريق.

وتعرض لاعبو كرة القدم الإيرانيون لضغوط شديدة في ضوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد منذ عدة أسابيع. وقد اندلعت هذه الأحداث بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في منتصف أيلول/سبتمبر، والتي اعتقلت لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة للنساء في البلاد.

وقال صحفي رياضي في طهران إن الحكومة كانت تأمل في أن يوفر الفوز على الولايات المتحدة ، عدو إيران اللدود، في كأس العالم بعض المتنفس داخليا ومارست الكثير من الضغوط السياسية قبل المباراة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يرددون شعارات احتجاج من شرفاتهم، بما في ذلك "الموت للديكتاتور"، في إشارة واضحة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ولجأ العديد من الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد انطلاق المباراة مباشرة لتذكر أسماء أولئك الذين لقوا حتفهم وسط حملة القمع التي تشنها الحكومة على الاحتجاجات المستمرة.

وكتبت الناشطة الإيرانية المعروفة أتينا دائمي على تويتر: "الآن الثوار يبتهجون بهزيمة فريق الجمهورية الإسلامية".