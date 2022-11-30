زاخاروفا: لن نناقش معاهدة ستارت الجديدة مع واشنطن إذا استمرت في تسليح كييف

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لن تناقش معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة إذا استمرت في تسليح أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تخطط لإرسال المزيد من الأسلحة إلى منطقة النزاع، وسوف تستمر في توفير الأسلحة ودفع نظام كييف إلى ارتكاب المزيد من إراقة الدماء، مع تخصيص الأموال للأنشطة المتطرفة التي تتم في إطار السلطة الأوكرانية".

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن موسكو تقدر بشدة معاهدة ستارت الجديدة، قائلة إنها تلبي المصالح المشتركة لروسيا والولايات المتحدة لكن يجب تهيئة الظروف المناسبة لمناقشتها.