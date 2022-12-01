ننشر البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى لبنان

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اجتماعًا حضوريًّا للمرة الأولى بعد انحسار جائحة كورونا، يومي الاثنين والثلاثاء 29 في لبنان، برئاسة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس ورئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة.

واستضاف الاجتماع مجموعة من الشباب من مصر والعراق والأردن وفلسطين وسوريا بالإضافة إلى لبنان شاركوا في الإجتماع كممثلين عن مختلف الكنائس والحركات الشبابيّة في جلسة حواريّة استشارية، عبّروا فيها عن هواجسهم وطرحوا تحدّياتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم وقدموا اقتراحات يرون أنها تكفل مستقبل أفضل لهم وللدور المسيحي في المنطقة.

في اليوم الأول، وقف المجتمعون دقيقة صمت وصلاة من أجل خريسوستوموس الثاني، رئيس أساقفة قبرص، واستذكروا روحه المسكونية وتضامنه مع قضايا المنطقة ودعمه الدائم لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبعد صّلاة الافتتاح والتحقّق من النصاب القانوني تمّت الموافقة على جدول أعمال الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق الذي عقد في 27 يونيو 2022 وتعيين لجنة صياغة البيان الختامي.

وتم تقييم فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة للمجلس التي انعقدت في مصر في مايو الماضى ونتائج هذا الحدث المسكونيّ الذي يعقد كل 4 سنوات وكان شعاره "تشجّعوا! أنا هو. لا تخافوا!" (متّى 14: 27)، ومتابعة لتوصيات مجموعات العمل التي أقرّت في الجمعية العامة، وانتخاب سيتا هاديشيان أمين عام مشارك عن العائلة الأرثوذكسية الشرقيّة وإعادة انتخاب الأمينين العامين المشاركين السابقين القسّ رفعت فكري عن العائلة الإنجيلية والأب نقولا بسترس عن العائلة الكاثوليكية.

كما انتخب أعضاء اللجنة المركزية لدائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وسميّت لجنة لمتابعة أعمال اليوبيل الـ 50 للمجلس الذي يصادف سنة 2024، وتم عرض للعلاقات بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي ورابطة آكت للتعاون الكنسي والشركاء الدوليين مع بحث في الآفاق المستقبليّة لهذا التعاون.

في اليوم الثاني كانت جلسة متابعة لانتظارات الشباب وعرض ومناقشة الوضع المالي واستدامة المجلس في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة والقاهرة التي تمرّ بها المنطقة والعالم، ومستقبل العمل مع الشركاء الدوليين، حيث تمّ التوافق على تفعيل عمل اللجان في المجلس وتعيين لجان جديدة للدوائر والبرامج المختلفة بعد التشاور مع رؤساء المجلس.

اختتمت اللجنة اجتماعاتها بسلسلة قرارات وتوصيات أكّد من خلالها المجتمعون على ما يلي:

أولًا: رفْع الصلاة من أجل وقف الحروب والنزاعات التي ترهق العالم وتزعزع أمنه واستقراره وتفقر شعوبه، وتطلب من جميع الأطراف المتنازعة العودة إلى الحوار لأن لغة العنف والنار لا تجدي.

وشارك المجتمعون معاناة اللبنانيين التي طالت على كافة الأصعدة، ودعوا المسؤولين اللبنانيين إلى وقفة ضمير وإيجاد حلول لإنهاء هذه المعاناة بكل الطرق المتاحة، مطالبين أعضاء المجلس النيابي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضمن سيادة لبنان وكرامة شعبه ويعيد لهذا البلد دوره الريادي في المنطقة وتعود دورة الحياة الديمقراطية فيه إلى طبيعتها.

ثانيًا: الدعوة إلى إنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال السلام على جميع الأراضي السورية، وتأمين عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى وطنهم، والتضامن مع العراق الذي يجاهد لاستعادة عافيته ودعم الثابتين في أرضهم وعودة الذين هجّروا من أبنائه إلى بيوتهم وأرزاقهم مع ضمان حقوقهم المدنية والإنسانية بالتساوي على أساس المواطنة العادلة.

كما طالب المجتمعون بتنفيذ القرارات الدولية التي تحقّق العدالة وتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتكفل الهويّة الوطنيّة وتحمي مختلف المكونات المجتمعيّة والدينيّة في الأراضي المقدّسة لا سيما المسيحيّة منها.

ثالثًا: دعوة المسيحيين في الشرق، وخصوصًا الشباب، وهم نور العالم وملح هذه الأرض، إلى التمسّك بأرضهم وعدم الوقوع في فخّ مغريات الهجرة، التي تُفقدهم الهويّة وتُفقد هذا الشرق مكوّنًا رئيسيًّا من مكوناته ونسيجه الاجتماعي.

رابعًا: عقد مؤتمر خاص حول قضية المخطوفين والمختفين قسرًا والتي ما زالت تعمّق الألم والحزن في قلوب الكثيرين، وذلك تزامنًا مع مرور عشر سنوات على خطف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم.

خامسًا: أصغت اللجنة باهتمام كبير لهواجس الشباب وتطلعاتهم وناقشتها بشكل معمّق حرصًا منها على دورهم الأساس في حاضر الكنيسة ومستقبلها، وقرّرت رفع هذه الهواجس والتطلعات الى رؤساء الكنائس وتفعيل مشاركة الشبيبة في عمل المجلس من أجل متابعتها.

سادسًا: شدّد المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا في الحوار من أجل السعي لتوحيد موعد عيد القيامة الذي هو مطلب ملحّ من مختلف رعايا الكنائس في الشرق الأوسط والذي لا يلغي روح الغنى في التنوّع.

سابعًا: التوصية بعقد جمعية عامة استثنائية لمجلس كنائس الشرق الأوسط في الذكرى الـ 50 لتأسيسه، يُمهَّد لها بسلسلة من الأنشطة التي تجسّد قِيَم المجلس ورسالته التي ترتكز على بناء الجسور ونشر الروح المسكونية والمحبّة والسلام والعدالة الإجتماعية ولغة الحوار.

وفي الختام، أثنى المجتمعون على عمل فريق الأمانة العامة للمجلس وأثنوا على أعمال الخدمة الجبارة التي تؤديها دائرة الخدمة والإغاثة – دياكونيا، لا سيما في سوريا وإعادة ترميم الكنائس والمؤسّسات الدينية في مختلف المحافظات، كما شكروا الدائرة على الجهود التي بذلت لإغاثة المتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت إضافة الى البرامج التأهيلية في الأردن.