روسيا والصين تجريان دوريات جوية مشتركة فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن فرقة من القوات الجوية مكونة من قاذفات صواريخ استراتيجية روسية وقاذفات استراتيجية صينية قامت بدورية جوية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "في 30 نوفمبر أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية دورية جوية مشتركة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضحت الوزارة أن فرقة العمل الجوية المكونة من قاذفات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية التابعة للجيش الصيني قامت بدورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وذكرت الوزارة أن تحليق القاذفات الروسية التي تحمل صواريخ استغرقت ثماني ساعات، وأن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية قامت بهبوط متقاطع في المطارات في كلا البلدين لأول مرة في دورياتهما الجوية المشتركة، وقالت "لأول مرة في تاريخ الدوريات الجوية هبطت طائرات روسية في مطار في الصين وهبطت طائرات صينية في مطار في أراضي الاتحاد الروسي".

وأكدت الوزارة في بيانها أن طائرات البلدين تصرفت في سياق إنجاز مهامها في إطار التزام صارم بأحكام القانون الدولي ولم تحدث انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية، موضحة أن القاذفات الاستراتيجية نفذت عملياتها الجوية المشتركة كجزء من خطة التعاون العسكري 2022 ولم تكن الرحلة موجهة ضد أي دولة ثالثة.