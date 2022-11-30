مسؤول صيني: مكافحة كوفيد تدخل مرحلة جديدة مع تراجع حدة أوميكرون

قال مسؤول صيني رفيع المستوى في مكافحة كوفيد-19، إن جهود البلاد لمكافحة الفيروس تدخل مرحلة جديدة، في إشارة أخرى إلى أن بكين قد تسعى إلى تعديل استراتيجيتها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الصيني صن تشونلان قولها خلال اجتماع لجنة الصحة الوطنية وخبراء الصحة في بكين اليوم الأربعاء: "نظرا لأن المتحور أوميكرون يصبح أقل تسببا في العدوى، ويجري تطعيم المزيد من الأشخاص وتتراكم خبراتنا في الوقاية من كوفيد-19، فإن مكافحتنا للوباء تدخل مرحلة جديدة وتأتي مع مهام جديدة".

ولم تستخدم نائبة رئيس الوزراء مصطلح "صفر كوفيد"، وذلك وفقا للبيان الذي أعقب الاجتماع.

ويبدو أن تصريحات "صن"، هي أول اعتراف رسمي بأن الفيروس لم يعد شديد الخطورة، مما يعرض احتمالية إدخال المزيد من التعديلات على سياسة الصين الصارمة التى تطلق عليها صفر كوفيد.

وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تخفف فيه العديد من المدن الصينية من قيودها السابقة.