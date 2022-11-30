السودان: بدء فعاليات مؤتمر الإيجاد لمناقشة قضايا التصحر والأمن الغذائي والسلام

بدأت فعاليات الاجتماع العادي رقم 48 لوزراء خارجية دول منظمة الإيجاد، اليوم الأربعاء، لمناقشة قضايا التصحر والتغير المناخي والأمن الغذائي والسلام المجتمعي.

ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه كل من وزراء خارجية دول: السودان، كينيا، أثيوبيا، أوغندا، جيبوتي والصومال، الدول الأعضاء بالمنظمة دون دولة أريتريا التي علقت عضويتها بالمنظمة في عام 2007 إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء الأفارقة وسفراء الدول المعنية، موضوعات تتعلق بفض النزاعات داخل الدول وما بين الدول من أجل بسط الاستقرار والسلام في منطقة الإيجاد.

ويسعى للتوصل إلى صيغة مشتركة للتفاهم حول عدة محاور، يتعلق المحور الأول بالزراعة والموارد الطبيعية والبيئية الغرض منها الاستجابة للتغيير المناخي وموجة الجفاف وشبح المجاعة في الإقليم وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة توزيع بعض مراكز الإيجاد بصورة منصفة بين الدول الأعضاء في المنظمة، بينما يتعلق المحور الثاني بالتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية الاجتماعية.

ويعمل المؤتمر على إنشاء التجمع الاقتصادي لدول القرن الإفريقي وتعظيم الفائدة لمبادرتي القرن الإفريقي ومبادرة الصين فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية لدول الإيجاد ثم تفعيل اتفاقية إيجاد للبنية التحتية وطرح مبادرة النقل البحري والإقليمي لدول الإيجاد وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة واستكمال إجازة الشروع في تنفيذ مخرجات مبادرة السودان وجنوب السودان حول اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

كما تتعلق المحاور الأخرى بالسلم والأمن والتطوير المؤسسي واعتماد اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية ومعروف اللغات الحالية في الإيجاد اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونريد اعتماد اللغة العربية.

كانت منظمة الإيجاد تأسست عام 1980 عندما أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 ديسمبر 1980 دول القرن الإفريقي بإنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر في القرن الإفريقي التي كانت ولا تزال بعضها يعاني من حالات الجفاف والتصحر التي أدت إلى حدوث مجاعات في دول المنطقة وبالتالي أنشئت السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر 1986 وفي عام 1996 اجتمعت الدول الأعضاء في نيروبي واتفقت على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية.