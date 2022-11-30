السفير الفلسطيني لبيلاروسيا: العلاقات بين البلدين في مستوى جيد

أكد السفير الفلسطيني لدى جمهورية بيلاروسيا أحمد المذبوح، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب البيلاروسي فلاديمير أندريتشينكو في مينسك، أن العلاقات بين البلدين في مستوى جيد.

وقال المذبوح وفق ما نقلته وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية اليوم الأربعاء: "لقد وصلت مؤخرًا إلى بيلاروسيا، لقد مر 100 يوم حرفيا منذ أن توليت منصبي وأرى أن هناك فرصًا لتطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات من تجارة وثقافة وغيرهما".

وأضاف: "ليس لدينا خلافات من الناحية السياسية، بيلاروسيا وفلسطين يدعمان بعضهما البعض دائمًا ويبدو أن التعاون في المجال الاقتصادي له أهمية خاصة بالنسبة لنا على الصعيد الدولي".

وأعرب السفير عن تقديره الكبير للمنتجات الغذائية البيلاروسية. وشدد على "أن لديكم منتجات زراعية وألبان ولحوم ذات نوعية جيدة. كما أننا مهتمون بشراء جراراتكم وأسمدتكم. ومن جانبنا نحن مستعدون لتوريد زيت الزيتون ومواصلة التعاون في مجال إنتاج الأدوية".

وأضاف المذبوح أن "بيلاروسيا بلد جميل للغاية، ومينسك مدينة نظيفة وجميلة ذات شوارع واسعة وحسنة الإعداد، وشعبها ودود. والأهم من ذلك، أنه لا توجد عنصرية هنا، كما هو الحال في بعض البلدان الأوروبية. التسامح المطلق واضح، مما يدل على أن لبيلاروسيا مستقبل باهر وجي".