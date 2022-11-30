الدنمارك تسجل 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

سجلت الدنمارك 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و399 ألفا و235 إصابة، والوفيات إلى 7 آلاف و577.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و9 آلاف و468 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.