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الشركات الروسية تشارك في معرض فوود إفريقيا بالقاهرة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:11 ص

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة عن المشاركة في معرض "فوود أفريقيا" الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وذكر بيان وزعته السفارة اليوم الأربعاء، أن 20 مصنعا روسيا في مجال الأغذية سوف يشارك في معرض "فوود أفريقيا 2022" الدولي للأغذية والمشروعات في جناح تحت شعار "صنع في روسيا" على مساحة 500 مترا مربعا.

وأضاف أن الشركات الروسية ستعرض اللحوم والزيوت والمنتجات الجاهزة، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية والحلويات والحبوب.

ويعد معرض "فوود أفريكا" أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، وتنطلق نسخته السابعة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر القاهرة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة على مساحة 30 ألف متر مربع.


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