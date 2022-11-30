وزير الأشغال اللبناني: التعديات على المجاري المائية تسببت في خروج مياه الأمطار وتكوين سيول

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حميه، إن سبب خروج مياه الأمطار عن مجراها في بعض المناطق هو التعديات على مجاري المياه الشتوية، وعدم مراقبتها من الجهات المختصة وخصوصا البلديات ووزارة الطاقة والمياه.

وأضاف في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الفيديو المتداول للسيول الجارفة في منطقة ساحل علما بكسروان في محافظة جبل لبنان يظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد، موضحة أن مسئولية وزارة الأشغال والنقل هي الطرق الدولية، معتبرا أن ما حصل على أوتوستراد جونيه ليس من مسؤولية الوزارة ولكنه بسبب السيول والتعديات.

وكانت مناطق متفرقة بلبنان شهدت مساء أمس الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم تجمعات كبيرة لمياه الأمطار والسيول؛ ما أدى إلى توقف حركة السير على بعض الطرق أبرزها الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين العاصمة بيروت والمحافظات الشمالية وتحديدا في منطقة كسروان وجونيه السياحيتين، كما أغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل في الأدوار الأرضية وجرفت عددا من السيارات.