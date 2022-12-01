إطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الثانوي للبنين بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الثانوى بنين بمدينة بيلا، نظرا لمكانته في العالم العربي والإسلامي.

وقال نور الدين إن إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، يأتي تكريماً له باعتباره أحد أبناء مدينة بيلا، ومحافظة كفر الشيخ، والذي قضى أكثر من 70 عاماً في خدمة كتاب الله، وشرف مصر في كافة المحافل الدولية.

وأكد أن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، رحمه الله، يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أن المحافظة تفتخر بالشيخ أبو العينين، وأنه سبق أن أجرت المحافظة مسابقة فى القرآن الكريم فى شهر رمضان من عام 2021، وأُطلق عليها مُسابقة «الشيخ أبو العينين شعيشع»، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم، وأصحاب الأصوات الذهبية فى الإنشاد والابتهالات والتواشيح، داعياً الله العلى القدير أن يتغمد القارئ الراحل بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً لما قدمه لدينه ووطنه.

يذكر أن الشيخ أبو العينين شعيشع، يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 12 أغسطس من عام 1922م، وهو الابن الثاني عشر لأبيه، والتحق بكُتاب المدينة، وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ «يوسف شتا»، رحمه الله، وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، وذاع صيته كقارئ للقرآن عام 1936م، وهو فى الرابعة عشر من عمره، وذلك بعد مُشاركته بالتلاوة في حفل أُقيم بمدينة المنصورة في ذلك العام، والتي تبعدُ عن مدينة بيلا بنحو 27 كيلو متراً.