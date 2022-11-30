إضراب عمال في مترو سول ضمن احتجاجات على تقليص عدد العاملين

أضرب العمال النقابيون في مترو سول، اليوم الأربعاء، وتم الإبلاغ عن عدد قليل من الاضطرابات في الحركة خلال ساعة الذروة الصباحية، حيث تم تعبئة عمال بدلاء.

وبدأت النقابتان العماليتان في مترو سول، اللتان تمثلان نحو 13 ألف عامل، أو 80% من القوى العاملة بأكملها في الشركة المشغلة لمترو العاصمة الكورية الجنوبية، الإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم، غداة انهيار مفاوضاتهما التي استمرت ثماني ساعات مع الشركة دون تحقيق انفراجة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وتحتج النقابتان على خطة مترو سول لتقليص حجم قوتها العاملة بأكثر من 1500 موظف حتى عام 2026.

واقترحت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق تأجيل خطة إعادة الهيكلة مؤقتا خلال المفاوضات أمس الثلاثاء، لكن النقابتان رفضت باعتبار أن ذلك يتعارض مع اتفاقها السابق في عام 2021 الذي تخلى عن أي تقليص غير متفاوض عليه بسبب أزمة مالية.